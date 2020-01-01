Елена Синица УФАС: из-за неправомерных действий минприроды бюджет Прикамья недополучит 890 млн руб. Ведомство необоснованно отказало ООО в допуске на конкурс аренды лесного участка Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Краевому минприроды грозит штраф от 40 до 50 тыс.руб. из-за нарушения порядка допуска к участию в торгах. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Поясняется, что в антимонопольное ведомство поступила жалоба ООО «Фаворит Лес» на действия краевого минприроды при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды государственного лесного участка в Ильинском. Общая площадь участка составляет около 20 тыс. га. Его должны были арендовать для заготовки древесины.

На конкурс поступило 10 заявок, в том числе от ООО «Фаворит Лес». Однако ни одну из заявок на конкурс не допустили. Согласно конкурсу, ежегодный размер арендной платы составлял 18 258 314 руб., а предполагаемый срок аренды лесного участка — 49 лет. В частности, ООО «Фаворит Лес» отказали, потому что заявка общества оформлена с нарушением требований конкурсной документации.

«Специалисты Пермского УФАС России проанализировали документы и материалы, представленные сторонами при рассмотрении жалобы, и пришли к выводу, что в заявке ООО «Фаворит Лес» содержалась вся необходимая информация, соответствующая требованиям конкурсной документации и Лесного кодекса РФ, — сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. — Следовательно, отклонение данного участника являлось неправомерным».

Отмечается, что неправомерные действия минприроды привели к тому, что бюджет Пермского края недополучит более 890 млн. руб., если учесть предполагаемый срок аренды лесного участка и ежегодный размер арендной платы.

Тогда УФАС признало жалобу ООО «Фаворит Лес» обоснованной, а действия организатора торгов — нарушением части 1 статьи 80.1 Лесного кодекса РФ.

Региональное минприроды получило предписание переоценить все имеющиеся заявки потенциальных арендаторов с учетом обнаруженных нарушений.

В ведомстве не согласились с этим решением и обратились сначала в Арбитражный суд, а затем в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Обе инстанции подтвердили правомерность выводов антимонопольного ведомства.

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