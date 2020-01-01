В столице Прикамья определились обладатели двух путевок на финальный этап Мирового тура баскетбола 3х3 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В универсальном дворце спорта Молот завершился международный турнир по баскетболу 3х3 Perm BIONORD Int’l 3x3 Quest. Победителей, призеров и участников соревнований поприветствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба организатора турнира, Уральского завода противогололёдных материалов.

Как отметил глава Прикамья, турнир столь высокого уровня регион принимает впервые. «Сегодняшнее состязание беспрецедентное не только для Пермского края, но и всей России. Здесь собрались лучшие спортсмены баскетбола 3х3, мировые звезды, включая победителей и призеров Олимпийских игр в Токио, — сказал Дмитрий Махонин. — Приятно видеть, что пермские зрители знакомы с особенностями этого вида спорта, и отличают его от большого баскетбола. Это в очередной раз говорит о том, что в Прикамье любят эту игру и хорошо в ней разбираются. Мы будем стараться сделать всё, чтобы востребованный прикамцами баскетбол развивался, и в Перми регулярно проводились соревнования самого высокого уровня. Спасибо всем участникам и тем, кто пришел поболеть за любимую игру».

Губернатор вручил благодарственные письма серебряному призеру Олимпийских игр-2020 в баскетболе 3х3, уроженцу Березников Александру Зуеву и его первому тренеру Алексею Шляпникову. В ответ призер главного мирового турнира подарил Дмитрию Махонину мяч с автографами сборной России.

В рамках соревнований Perm BIONORD Int’l 3x3 Quest на паркете УДС «Молот» сошлись 12 ведущих клубов мира, в числе которых были молодые пермяки из команды «Бионорд». Генеральным партнером турнира выступил Уральский завод противогололедных материалов.

«Наше предприятие не первый год поддерживает социально ориентированные проекты и спортивные инициативы Пермского края. Турнир такого уровня ставит новые вызовы для организаторов и дает яркие возможности для профессионального роста наших подопечных из команды «Бионорд». Мы внимательно следим за их достижениями, гордимся их личным мастерством и сплоченностью команды. Уверен, что полученный колоссальный опыт в дебютном для «Бионорда» международном турнире даст яркий старт в новом сезоне, а их амбициозность и невероятное трудолюбие станет трендом для подрастающего поколения и приведет в спорт новые таланты», — подчеркнул генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв.

По итогам всех поединков победу в Perm BIONORD Int’l 3x3 Quest одержала команда «Лиман» (Сербия). Второе место занял «Шакяй» (Литва), которому клуб из Пермского края «Бионорд» уступил на групповом этапе. Бронзовыми призерами стали победители Олимпийских игр в Токио — команда «Рига» (Латвия). Попавшие на пьедестал клубы разделили между собой призовой фонд в 15 тыс. долл., а финалисты турнира — сербцы и литовцы — получили путевку в финал Мирового тура-2021 в Мексике.

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