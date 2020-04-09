Банк «Урал ФД» запустил новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Урал ФД

В линейке кредитов для бизнеса банка «Урал ФД» появился новый продукт — кредит на исполнение контракта. С помощью этого финансового инструмента предприниматель может получить до 52 млн рублей без залога по ставке от 11,5% годовых под обеспеченнее выручки по контракту.

Как это работает?

Контрактная деятельность подразумевает крупные денежные вложения со стороны бизнеса на этапе осуществления работ. В ситуации, когда требуются дополнительные финансовые возможности, можно воспользоваться услугой контрактного кредитования в банке «Урал ФД». После выполнения всех работ по договору, кредит может быть погашен заказчиком из поступивших на его счет денежных средств. Таким образом, контрактное финансирование помогает снизить финансовую нагрузку на бизнес и обеспечить исполнение обязательств по договору в срок.

Почему выгодно оформить кредит под контракт именно в банке «Урал ФД»?

Банк предлагает предпринимателям возможность снизить ставку на 0,5 процентных пункта, если у клиента хорошая кредитная история или если он уже обслуживается банке.

Кроме того, предприниматель может выбрать форму предоставления кредита, а специалист банка составит для него индивидуальный график погашения.

Контрактное кредитование в банке «Урал ФД» — уверенность в ваших возможностях!

Узнать более подробную информацию о финансовых услугах банка можно на сайте «Урал ФД», в офисах для корпоративных клиентов или по телефону 8-800-300-20-70.

От 11,5% — минимальная процентная ставка по кредитному продукту «Контрактное кредитование» при условии положительной кредитной истории, рейтинга Заемщика ВВВ, ВВВ-, ВВ+ и выше. Для Заемщиков с рейтингом ВВ, ВВ- ставка по кредитному продукту «Контрактное кредитование» -12,5%. В случае если доля участия заемщика собственными средствами более 40% ставка снижается на 0,5% от минимальной ставки. Срок кредитования — кредит предоставляется на срок осуществления контракта, максимальный срок не более 26 месяцев. Минимальная сумма по кредиту 5 млн рублей, максимальная сумма — 52 млн рублей, исходя из максимальной цены кредитуемого контракта по продукту 65 млн рублей и минимальной доли участия Заемщика собственными средствами — 20%.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицезия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020. Информация верна на 01.10.2021 г.

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