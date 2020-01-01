Спрос на курьеров в Перми с начала октября вырос на 32% За год количество вакансий увеличилось почти в 4,7 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые три недели октября спрос на курьеров в целом по стране вырос на 10% по отношению к прошлому месяцу, а в Перми — на 19%. Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob проанализировал динамику спроса и зарплатных предложений на рынке труда в сфере курьерской доставки.

В Перми пешие курьеры зарабатывают до 50 тыс. руб. в месяц, водители-курьеры — до 85 тыс. руб. Средний уровень дохода составляет 32 тыс. и 48 тыс. руб. соответственно. Вакансий курьеров за 21 день октября в краевом центре стало больше на 32% (+10% в среднем по России), за год — в 4,7 раза (+420% в среднем по РФ).

Как напомнили в сервисе SuperJob, курьеры — самые желанные сотрудники во время локдауна и объясняют стремительный рост вакансий по отношению к сентябрю в Уфе (+37%) и Перми (+32%) тем, что в этих регионах власти объявили локдаунна неделю раньше, чем в целом по стране.





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