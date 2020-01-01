В Перми 4 ноября запретят продажу алкоголя Нарушителям грозят штрафы до 40 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День народного единства 4 ноября в Перми запрещается продажа алкоголя. Об этом напомнили в департаменте экономики и промышленной политики администрации города.

В ведомстве при этом ссылаются на постановление правительства Пермского края от 10.10.2011 №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)»

Нарушение ограничений розничной продажи алкоголя влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб.

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