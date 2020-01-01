Только 18% жителей Прикамья готовы вакцинироваться ради работы Тех, кто не готов к прививке ради трудоустройства, больше всего в сфере транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснила, готовы ли соискатели из Пермского края они сделать прививку от covid-19 ради гарантированного трудоустройства.

Отрицательно относятся к введению обязательной вакцинации 60% опрошенных соискателей из Пермского края, положительно — 37%, остальные затруднились ответить.

Наибольшая доля тех, кто выступает против, среди представителей профессиональных сфер: «Управление персоналом, тренинги» (70%), «Юристы» (68%), «Рабочий персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 67%).

Больше всего сторонники обязательной вакцинации — среди высшего менеджмента (54%) и в маркетинге и рекламе (49%).

Кстати, среди представителей медицины и фармацевтики 48% поддерживают обязательную вакцинацию, 52% — выступают против.

«Среди невакцинированных соискателей лишь 18% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства, — приводит результаты опроса Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. — В разрезе профессиональных сфер наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы наблюдается среди представителей продаж — 25%. Тех, кто не готов к прививке ради работы, больше всего в сфере транспорта — 76%».





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