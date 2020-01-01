Олеся Максименко К уборке снега в Пермском крае готовы 470 единиц техники Для обработки улиц от снега закуплены 113 тыс. тонн реагентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По данным Министерства транспорта Пермского края, все занимающиеся содержанием региональных дорог в период зимы подрядчики перешли на зимний режим работы.

В целом в Прикамье трассы протяжённостью 3,5 тыс. км чистить будут 12 подрядчиков, располагающих 470 единицами спецтехники.

Муниципалитеты и краевое Управление дорог и транспорта закупили около 113 тыс. тонн реагентов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В числе реагентов — песко-соляная смесь, галит (соль) и двухкомпонентный бионорд.

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