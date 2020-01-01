Олеся Максименко
К уборке снега в Пермском крае готовы 470 единиц техники
Для обработки улиц от снега закуплены 113 тыс. тонн реагентов
По данным Министерства транспорта Пермского края, все занимающиеся содержанием региональных дорог в период зимы подрядчики перешли на зимний режим работы.
В целом в Прикамье трассы протяжённостью 3,5 тыс. км чистить будут 12 подрядчиков, располагающих 470 единицами спецтехники.
Муниципалитеты и краевое Управление дорог и транспорта закупили около 113 тыс. тонн реагентов, сообщает пресс-служба регионального правительства. В числе реагентов — песко-соляная смесь, галит (соль) и двухкомпонентный бионорд.
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