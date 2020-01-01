Олеся Максименко
В Прикамье возможны мокрый снег и гололедица
Временный покров может установиться в отдельных районах региона
В понедельник, 25 октября, в Пермском крае местами ожидается мокрый снег, на дорогах возможна гололедица, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.
В северных районах региона установится временный снежный покров. Температура воздуха днём не превысит +5ºС. Во вторник, 26 октября, в Пермском крае начнётся арктическое вторжение, днём похолодает до 0ºС. Осадков при этом не ожидается.
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