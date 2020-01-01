Андрей Стрельцов «Звезда» обыграла «Урал-2» Эта победа стала реваншем за поражение в первом круге Поделиться Поделиться Твитнуть

«Звезда» на своем поле в ответном матче чемпионата второго дивизиона ФНЛ победила ФК «Урал-2» из Екатеринбурга со счётом 1-0.

Вес решил единственный гол забитый на 58 минуте встречи, автором которого стал Владимир Лаптев. Таким образом подопечным Валерия Петракова удалось взять реванш за поражение недельной давности в гостях, когда пермская футбольная команда уступила 2-4.

30 октября «Звезда» проведёт очередной матч в турнире. Он состоится в Перми, а соперником будет ФК «Челябинск».

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