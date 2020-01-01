Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло семь пожаров Также случилось 13 ДТП Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, за сутки в Прикамье произошло семь пожаров и 13 ДТП.

Так, пожары были в бане в Бардымском муниципальном округе, в жилых домах в городском округе Березники, Чусовском и Очёрском городских округах. Также пожар потушили в дощаном пристрое в Пермском муниципальном районе. В Добрянском городском округе горели строение продовольственного магазина и трава.





ДТП случились в Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Индустриальном районах города Перми. Также произошёл съезд в кювет в Нытвенском городском округе и Куединском муниципальном округе.





Помимо этого, зафиксированы происшествия с участием пешеходов и транспортных средств в Пермском муниципальном районе, Оханском и Чернушинском городских округах, в Березовском и Кунгурском муниципальных округах, в Индустриальном районе Перми.

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