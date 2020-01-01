В Пермском крае возбудили 18 уголовных дел за нарушения по нацпроектам К различным видам ответственности привлечены более 400 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 22 октября, на заседание коллегии прокуратуры Пермского края обсудили вопросы состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прикамье принимает участие во всех 12 нацпроектах, а общий объём выделенных на их реализацию средств превысил 62 млрд руб.

Как отмечено на коллегии, за 2019 — 2021 годы при выполнении нацпроектов в регионе выявлено более 1,7 тыс. нарушений. В целях их устранения было опротестовано 70 правовых актов, в суды направлены более 670 представлений, по материалам прокуроров возбуждены 18 уголовных дел, к различным видам ответственности привлечены более 400 человек.

По итогам заседания выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов.

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