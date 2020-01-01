Олеся Максименко Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку до 7,5% годовых Не исключено дальнейшее повышение Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 22 октября, Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Решение принято в связи с тем, что по итогам года инфляция может составить 7,4-7,9% — это выше прогнозов Центробанка. Также в Банке России не исключают возможности дальнейшего повышения ключевой ставки.

Однако, согласно прогнозам, уже в 2022 году годовая инфляция может снизиться до 4-4,5%, а в дальнейшем — до 4%.

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