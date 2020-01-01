Олеся Максименко Строительство следующего этапа перехода ул. Строителей — площадь Гайдара в Перми оценили в 1,2 млрд руб. Заявку на аукцион можно подать до 12 ноября текущего года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Объявлен аукцион на строительство дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» на участке от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев. В частности, на путепровод через железнодорожные пути, включая подпорные стены.

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 1,2 млрд руб. Приступить к строительству объекта подрядчик должен с 1 декабря текущего года, закончить — 21 сентября 2023 года.

Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года.

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