Сотрудника краевого минобра осудят за хищение бюджетных средств Сумма доказанного ущерба превышает один миллион рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

За хищение бюджетных средств перед судом предстанут бывший руководящий сотрудник министерства образования и науки Пермского края и ее пособник. О завершении расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что с марта 2016 года по январь 2017 года руководитель структурного подразделения минобра при пособничестве своей знакомой похитила 1,1 млн руб., предназначенные на выплату субсидий по возмещению затрат в связи с предоставлением дошкольного образования.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.