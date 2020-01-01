Олеся Максименко За две недели октября антиковидные меры нарушили 55 хозсубъектов Прикамья К ним будут применены меры административного воздействия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого Роспотребнадзора, с 1 по 14 октября текущего года несоблюдение антиковидных мер выявлено на 55 хозяйствующих субъектах Прикамья.

В числе нарушителей — учреждения здравоохранения и культуры, школы, организации, работающие в сфере торговли, общепита, транспорта, промышленности, оказания услуг населению региона.

Основными нарушениями являются отсутствие у персонала масок и перчаток, устройств для обеззараживания воздуха и дезинфицирующих средств, разметки и «входного фильтра» для сотрудников.

К не выполняющим противоэпидемиологические мероприятия объектам применят меры административного воздействия. Как отмечают в Роспотребнадзоре, с марта 2021 года в Прикамье проверено более 26 тыс. объектов, деятельность 197 из них приостановлена. Нарушителям выписаны штрафы на 99,8 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.