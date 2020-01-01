Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 22 по 24 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

22, 23 и 24 октября в кинотеатре «Кристалл IMAX» можно увидеть лучшие фильмы Фестиваля американского кино Amfest (18+). Описание фильмов и расписание показов на сайте фестиваля.

22 октября в 12:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт творческая встреча с писателем Алексеем Мальцевым (16+).

Министерство культуры Пермского края

22 октября в 18:00 в Пермском государственном цирке состоится финальное шоу Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов (0).

23 и 24 октября в Перми пройдёт «Эхо Флаэтианы» (18+) — традиционная программа повторов лучших фильмов фестиваля документального кино. В Перми показы пройдут на необычных дружественных площадках: в католическом храме, кафе, барах и Центре городской культуры. Подробное расписание событий на сайте фестиваля.

23 октября в 10:00 до 21:00 на Заводе Шпагина пройдёт фестиваль «Герои улицы» (16+). Зрителей ждут танцевальные битвы, соревнования по паркуру, панна-футболу 1х1 и экстремальным направлениям и многое другое.

23 октября в 11:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького начнётся Первая Пермская родоведческая научно-практическая конференция (18+). Участники обсудят вопросы современной генеалогии, проблемы родоведческих изысканий, а также представят собственные исследования по теме изучения пермских фамилий и родов.

23 октября в 12:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится презентация книги Ирины Меркер «Куда деваться?» (12+).

23 октября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Бернини» (12+).

23 октября в 16:00 в Библиотеке им.Пушкина зрители увидят спектакль молодёжного театра «ТеМа» «Мой век» (12+). Регистрация на спектакль по тел. 207-50-34, доб. 139.

23 октября в 19:00 в Органном концертном зале Максим Павлов (Москва) и Оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина под управлением Галины Токаревой представят концертную программу «Дорога к дому» (6+).

24 октября в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт презентация сборника «Родная речь: Захар Прилепин. Не последний русский» (16+).

24 октября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на постановку Шекспировского театра «Глобус» на сцене театра Сэма Уонамейкера «Герцогиня Мальфи» (16+).

24 октября в 15:00 до 21:00 на Заводе Шпагина в рамках подготовки к празднованию 300-летия города Перми пройдёт молодёжный фестиваль «Место силы» (0+). Каждый сможет окунуться в виртуальную реальность, научиться собирать оригинальные букеты, познакомиться с самыми холодными веществами на земле и сделать мороженое своими руками, а бетонный зал превратиться в полноценную сценическую площадку, где пройдут перфомансы, модные показы и экспериментальные коллаборации, созданные специально для фестиваля.

Пермский академический театр оперы и балета

24 октября в 19:00 в Органном концертном зале к 90-летию Софии Губайдулиной пройдёт концерт камерного оркестра Пермской оперы (6+).Солисты: Елена Райс (скрипка), Марина Захарова (скрипка), Андрей Коломоец (альт), Игорь Бобович (виолончель) и Артём Абашев (фортепиано).

24 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» зрителей ждёт «Немое кино в Триумфе: «Призрак оперы» (1925г.) (12+). Озвучивать фильм будет джазовый пианист-импровизатор Денис Сон.

До 8 ноября в Доме художника проходит юбилейная выставка произведений Юрия Лапшина «Пространство времени» (6+).

До 22 марта 2022 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть концерт Яна Тьерсена (16+).

До 10 июня 2022 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть танцевальный спектакль «Древо» (16+) Кэролин Карлсон.

Ежедневно на сайте Okko фестиваль «Золотая маска» даёт возможность посмотреть сказку-антиутопию по мотивам произведений Юрия Олеши в постановке Андрея Могучего «Три толстяка» (12+).

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть многочисленные трансляции спектаклей, концертов и видеолекций (12+), например, видеоэкскурсию по музею театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге или запись оперы Пуччни «Богема» театра «Мюзик-Холл».

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