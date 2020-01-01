Олеся Максименко Фонд капитального ремонта Пермского края сменил адрес Ведомство переехало на ул. Героев Хасана, 7А Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае уведомляет собственников помещений о смене адреса.

Ведомство переехало в здание по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7А. Напомним, ранее оно располагалось на ул. Ленина, 66.

В Фонде капремонта напоминают также, что в связи с распространением коронавируса приём граждан ведётся в режиме онлайн. В ведомство можно обратиться по электронной почте info@fond59.ru или через личный кабинет на сайте www.fond59.ru. За выдачей документов можно обратиться через отделения МФЦ. Также интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 8-800-700-63-72.

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