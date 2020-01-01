Шоу главного детского циркового фестиваля Прикамья можно будет увидеть в режиме онлайн Трансляция пройдёт на ютуб-канале краевого минкульта Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Сегодня, 22 октября, на арене Пермского цирка состоится финальное шоу фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов (0+). Воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия — юные артисты цирка со всей России поделятся своими талантами со зрителями.

20-21 октября прошли конкурсные прослушивания перед профессиональным жюри, председателем которого в этом году впервые стал Эдгард Запашный.

— Я сам участник шести международных цирковых фестивалей, пять из которых мы выиграли с братом. И именно первые два дали нам серьёзную базу, мы поняли, насколько мы трудоспособны и чего сможем добиться. Участие в таких фестивалях тебя мотивирует двигаться дальше: когда видишь, как сильны другие участники, понимаешь, какая конкуренция, ты не идешь отдыхать, а идёшь работать ещё более усердно.

Лучшие из номеров под куполом цирка зрители смогут увидеть уже сегодня. Перед представлением в фойе будет организована фотозона, а маленьких гостей встретят аниматоры.

Приобрести билеты можно в городских зрелищных кассах, либо в кассе цирка перед выступлением. Также событие доступно по Пушкинской карте.

Для всех желающих будет организована онлайн-трансляция на ютуб-канале министерства культуры Пермского края https://www.youtube.com/watch?v=GuKI0VhBETY.

*Фестиваль организован с соблюдением требований Роспотребнадзора — по QR-кодам. Зрителям младше 18 лет он требуется. Детям до 3 лет вход бесплатный.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Пермского края. Организатор события — Центр по реализации проектов в сфере культуры, соорганизатор — Пермский государственный цирк.

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