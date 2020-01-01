Расписание движения автобусов маршрута №51 и электропоездов синхронизируют Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 октября будет скорректировано расписание отправлений от станции «Пермь I» автобусов маршрута №51. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Теперь автобусы будут отправляться от остановки примерно через 5 минут после прибытия пригородной электрички. Таким образом пассажиры электропоездов начнут успевать с пересадкой на автобус, следующий в центр города.

Синхронизация расписаний будет осуществлена с основной частью электричек.

Актуальное расписание и движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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