В Прикамье 15 железнодорожных остановочных пунктов получили новые названия Переименование провели для удобства пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В СвЖД сообщили о переименование остановочных пунктов (о.п.), имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. На территории Пермского края новые названия получили 15 о.п. Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости населенные пункты или географические объекты.

Так, на участке железной дороги между станциями Пермь II и Кузино:

о.п. 1559 км переименован в о.п. Саламатово;

о.п. 1572 км - в о.п. Верхняя Опалиха;

о.п. 1505 км - в о.п. Кыласово;

о.п. 1533 км - в о.п. Шпальник;

о.п. 1447 км - в о.п. Липовая Гора;

о.п. 1470 км - в о.п. Медовый Дол.

На участке Чепца – Пермь-Сортировочная:

о.п. 1366 км переименован в о.п. Новокошкино;

о.п. 1375 км - в о.п. Бураки;

о.п. 1394 км - в о.п. Нижнее Брагино;

о.п. 1358 км - в о.п. Большая Ния.

На участке Калино – Кузино:

о.п. 24 км переименован в о.п. Заболотная;

о.п. 28 км - в о.п. Сокол.

На участке Няр – Соликамск:

о.п. 116 км переименован в о.п. Технический;

о.п. 183 км - в о.п. Уньва.

На участке Левшино – Калино:

о.п. 38 км переименован в о.п. Новые Ляды.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.