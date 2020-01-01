В Перми перенесли остановку общественного транспорта «Октябрьская площадь» Перенос связан с ремонтом Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Временная автобусная остановка «Октябрьская площадь» по четной стороне Комсомольского проспекта 25 октября будет перенесена с участка от ул. Пушкина до ул. Краснова на участок от ул. Луначарского до ул. Пушкина для постоянного размещения.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на пермскую мэрию, в рамках капремонта Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова с 8 часов утра 25 октября автобусные маршруты №50, 51 и 60 будут совершать посадку и высадку пассажиров на постоянной остановке «Октябрьская площадь» — расположится на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина по чётной стороне проспекта.





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