Олеся Максименко В Перми за мошенничество осуждён директор частного детсада Он приговорён к трём годам лишения свободы условно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинской районный суд Перми вынес приговор в отношении коммерческого директора НОУ «Светлячки», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что подсудимый в течение двух лет — с 2015 по 2017 годы — предоставлял фиктивные документы в региональное министерство образования и науки, где были представлены недостоверные сведения о фактическом количестве обучающихся в образовательном учреждении детей и произведённых на них затратах.

На основании этих данных на счёт детского сада из краевого бюджета было перечислено свыше 2,2 млн руб.

Суд приговорил обвиняемого к трём годам лишения свободы условно, штрафу в размере 250 тыс. руб. и возмещению ущерба на сумму 1 млн руб. Также осужденный обязан возместить оставшуюся часть ущерба, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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