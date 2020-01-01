И.о. главы Коми-Пермяцкого округа — министра Пермского края назначен Виталий Баяндин
К исполнению обязанностей он приступил 18 октября
Новым исполняющим обязанности главы Коми-Пермяцкого округа — министра Пермского края назначен Виталий Баяндин. Информация об этом опубликована на сайте краевого правительства. Ранее обязанности главы этого краевого министерства выполняла Мария Макарова.
«С 18 октября я приступил обязанностям. Макарова написала заявление, попросив сложить с неё полномочия», — пояснил Баяндин в интервью изданию Ura.ru.
Он также сообщил, что продолжит возглавлять отдел этно-культурного развития министерства по делам Коми-округа.
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