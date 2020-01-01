Елена Синица Краевой Роспотребнадзор рекомендует исключить контакты с пожилыми родственниками Сейчас в «ковидных» стационарах 70% пациентов — жители старше 65 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев рекомендует в ближайшие недели исключить контакты с пожилыми родственниками, передаёт пресс-служба регионального правительства.

Он также отметил, что дети могут болеть бессимптомно, но при этом способны заражать других членов семьи. В связи с чем стоит исключить любые контакты с детьми из других коллективов.





В частности, необходимо спланировать детский отдых в каникулы таким образом, чтобы дети не контактировали с бабушками и дедушками. Любое общение стоит ограничить разговорами по телефону, а также обеспечить бесконтактную доставку (до дверей) продуктов питания и других предметов первой необходимости.



По данным регионального минздрава, 70% всех пациентов, госпитализированных в «ковидные» стационары — жители 65 лет и старше. На эту возрастную группу приходится большинство летальных случаев.

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