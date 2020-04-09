Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать жилье Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Следует ли ждать снижения цен на недвижимость — один из самых актуальных вопросов у тех, кто задумывается о приобретении жилья. А на фоне ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ, повлёкшего за собой рост ипотечных ставок, решение необходимо принимать оперативно. Так может быть стоит покупать квартиру сейчас? Давайте разберемся в этом вопросе вместе.

Рынок новостроек Перми продолжает расти: динамика цен по итогу сентября составила + 2,8% и в октябре, по оценкам аналитиков PAN City Group, тенденция сохранится. Предпосылок для снижения цены нет: на росте стоимости жилья сказались многие факторы, в том числе ослабление рубля и пандемия: повысилась стоимость закупки стройматериалов, возник дефицит рабочей силы из-за ограничений на въезд в страну иностранцев.

Но на каком этапе строительства лучше покупать жильё? Безусловно, на разной стадии готовности дома покупка квартиры имеет свои преимущества, однако оптимальный вариант — покупка квартиры в середине срока строительства жилого комплекса: вы сможете получить неплохую доходность, при этом минимизировав все риски.

ЖК «SMART City»1 находится в высокой стадии готовности (67%): каркас дома полностью готов, ведутся внутренние строительные работы. С момента начала стройки прошло 18 месяцев — достойный срок, чтобы покупатель мог оценить темпы и качество строительства и убедиться в надежности застройщика. Поэтому есть вы задумывались о покупке квартиры, в том числе с целью инвестирования, — сейчас самое время для этого: стоимость квартир будет расти, несмотря на довольно высокую стадию строительства. С момента старта продаж прошло уже 1,5 года и за это время реализована большая часть квартир, но выбор планировочных решений на различных этажах еще есть. Обратите внимание на наиболее ликвидные объекты: одно- и двухкомнатные квартиры, в том числе евро-формата. Можно предполагать, что рост цен на данную категорию квартир окажется наиболее существенным.

Идеальное решение для инвестиционной покупки — студия 31,8 кв. м.

Открытое пространство студии можно обыграть в интерьерном решении, а грамотное зонирование комнаты и зоны кухни в сочетании с двумя окнами позволяет перепланировать ее в однокомнатную квартиру. Успевайте забронировать: таких квартир в продаже осталось всего 3 шт.

Абсолютный хит продаж —однокомнатная квартира38,7 кв.м.: классическая планировка никогда не потеряет своей актуальности, а широкая лоджия 3,6 кв.м. и специальная ниша для размещения гардеробной сделают ваше проживание в ней еще более комфортным. Успевайте: квартир такой планировки осталось всего 3 шт.

Большой популярностью у клиентов пользуется классическая двухкомнатная квартира 58,8 кв.м. Вместительная прихожая с местом для шкафа-купе, раздельный санузел и две отдельные комнаты — в такой квартире места хватит каждому члену семьи! Просторная лоджия правильной формы позволит сэкономить дополнительные метры и создать необходимую функциональную зону — это может быть гардеробная, лаунж-зона или рабочий кабинет.

Наш фаворит — классическая однокомнатная квартира площадью 39,6 кв.м. В этой квартире нет ничего лишнего — все метры функциональны! Логичная планировка дает массу вариаций по зонированию пространства: вместительная прихожая для размещения гардеробной, изолированная кухня с выходом на лоджию и приватная спальная зона.

ЖК SMART City — это безопасный закрытый двор, система Face ID, видеодомофон и 24 камеры видеонаблюдения круглосуточно в вашем смартфоне. Безбарьерная среда, консьерж-сервис 24/7, магазины, кафе и спортивные студии на 1 этаже комплекса, подземный паркинг — именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления.

Возможно ли купить квартиру в ипотеку с ежемесячным платежом, сравнимым со стоимостью аренды? Да, если это квартира в новом жилом квартале SMART City. Ведь размер ежемесячного платежа составит всего от 16 тысяч рублей2 благодаря уникальным ставкам банков-партнеров в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой. Персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group3 бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита. Не откладывайте решение о покупке квартиры! Специалисты отдела продаж PAN City Group помогут вам с одобрением ипотеки, оформив заявку прямо в офисе продаж. Кроме того, для семей с детьми есть возможность оплатить часть необходимой суммы за счет материнского капитала, что станет хорошим подспорьем.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market .

1ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

2Платёж по ипотеке 16,6 тыс. руб/мес рассчитан для квартиры № 145 площадью 31.8 кв.м., стоимостью 3 238 892 руб. при покупке по ипотеке банка «Урал ФД» под 5,99% на срок 25 лет с первоначальным взносом 20%. Стоимость квартиры указана с максимальной скидкой 3%, предоставляемой для сотрудников холдинга ПФП-группа. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г.

3PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

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