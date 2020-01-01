Глава Перми Алексей Дёмкин направил в городскую Думу проект бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2022-2024 годы состоятся 8 ноября. Об этом напоминают в администрации Перми.

Главный финансовый документ города сохраняет базовые приоритеты бюджетной политики и ключевые направления деятельности — социальную направленность с учетом исполнения дополнительно принятых обязательств, обеспечение выполнения Указов Президента РФ по повышению заработной платы в учреждениях образования и культуры, участие в реализации мероприятий национальных проектов по строительству дорог, школ и детских садов, расселению граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройство города к 300-летнему юбилею Перми в 2023 году.

— В связи с постепенным восстановлением экономики при формировании бюджета применен базовый сценарий социально-экономического развития города. Проект бюджета сформирован в программном формате на основе 20 муниципальных программ. Доля «программных» расходов в 2022 году составит 92%, — отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

Проект городского бюджета имеет следующие параметры: доходы в 2022 году запланированы в объеме 43,6 млрд рублей, в 2023 году — 43,7 млрд рублей, в 2024 году — 39,5 млрд рублей, расходы в 2022 году составляют 45,9 млрд рублей, в 2023 году — 45,9 млрд рублей, в 2024 году — 39,0 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящих уровней в 2022 и 2023 годах составят около 20 млрд рублей ежегодно.

Проектом бюджета предусмотрено строительство детского сада в Дзержинского районе, строительство двух новых зданий для размещения школ по улице Юнг Прикамья и в Индустриальном районе, реконструкция зданий для размещения школ по улицам Целинной и Уральской, строительство трех новых корпусов для гимназии №17, школы дизайна «Точка» и гимназии №33. Также запланирована реконструкция ледовой аренды детского центра «Здоровье», строительство трех спортивных залов в школах №96, 81, 79, а также завершение реконструкции здания Дворца молодежи.

Из спортивных объектов планируется завершить строительство бассейна по улице Гашкова и реконструкцию манежа «Спартак». Также в планах строительство бассейнов по улицам Гайвинской и Шпальной, лыжероллерной трассы.

Крупные дорожные объекты, планируемые к реализации — реконструкция улиц: новый участок Карпинского, Грибоедова. Предусмотрено комплексное благоустройство улиц Ленина и Петропавловской, а также Комсомольского проспекта. Городские власти продолжат обновление подвижного состава общественного транспорта.

В целях благоустройства города планируется строительство скверов по улицам Гашкова, Калгановской, Генерала Черняховского, Корсуньской, Яблочкова и реконструкция сквера на набережной реки Камы в Кировском районе. Предусмотрено завершение реконструкции эспланады и сквера у гостиницы «Урал».

Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2022-2024 годы состоятся 8 ноября.

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