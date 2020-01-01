Олеся Максименко Аварийный дом на ул. Монастырской, 75 в Перми снесут Жителям выплачено возмещение за жилые помещения Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми снесут дом по ул. Монастырская, 75, которому на данный момент уже более 100 лет.

Как объясняют в пресс-службе администрации города, несмотря на возраст, дом не является объектом культурного наследия. Он признан аварийным и подлежащим сносу. Кроме того, рядом ведутся строительные работы, что также создаёт угрозу жизни людей.

По решению Ленинского районного суда жителям уже выплачено возмещение за занимаемые ими жилые площади. Городское управление жилищных отношений также выражает готовность рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам временного жилья.

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