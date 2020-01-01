Елена Синица Для прикамцев при выборе идеального места работы наиболее важна конкурентоспособная зарплата На втором месте располагается такой фактор как дружеская атмосфера Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным исследования портала по поиску работы hh.ru, в числе наиболее важных факторов, при выборе идеального места работы, лидируют конкурентоспособная заработная плата (59% опрошенных назвали этот вариант).

На втором месте находится такой фактор как работа в дружеской атмосфере (52%) и возможность соблюдать баланс «работа-личная жизнь» (49%). Возможность карьерного роста, официальное оформление, уверенность в стабильности компании и собственной занятости важны для 47% опрошенных.





Помимо этого, 46% считают, что идеальная работа подразумевает удобный график. Порядка 40% к важным факторам относят интересные задачи, а 38% —удобное местоположение офиса.





Для 35% соискателей при выборе места трудоустройства важны эффективно выстроенные рабочие процессы, для 33% — наличие программы обучения с наставником в период адаптации.





Примерно 25% опрошенных хотели бы регулярно получать обратную связь и поддержку от руководителя, а ещё 23% — профессиональное обучение и развитие за счёт компании. Также 23% считают, что хороший работодатель заботится о здоровье сотрудников, а 18% — что он должен создавать комфортные условия труда, включая бесплатное питание в офисе.





Для 9% важен молодой коллектив, для 8% — активная корпоративная жизнь, для 4% —принадлежность компании к государственным корпорациям.





«Мы попросили участников опроса оценить по пятибалльной шкале, насколько их последняя/нынешняя работа соответствует идеальным представлениям. Пятерку своему работодателю поставили только 5% жителей Пермского края, четверку — 23%, тройку — 42%. Двойку поставили 18%, а единицу — 10%», — отметила Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

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