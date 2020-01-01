Елена Синица В Перми оценили экологическое состояние Мотовилихинского пруда Выявлены позитивные изменения в фауне зоопланктона Поделиться Поделиться Твитнуть

«Пруд»

из личного архива

В Перми оценили экологическое состояние Мотовилихинского пруда после его расчистки в 2018-2019 годах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В результате исследования выяснилось, что наиболее яркие позитивные изменения зарегистрированы в фауне зоопланктона. Это подтверждается увеличением разнообразия и количества представителей этой группы гидробионтов. Класс качества воды по показателям зоопланктона изменился с «умерено загрязнённые» на «чистые».





Видовой состав ихтиофауны Мотовилихинского пруда остался стабилен, не отмечено исчезновение какого-либо вида. Сейчас в пруду обитает девять видов рыб. В числе которых плотва, окунь и пескарь.

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