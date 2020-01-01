Коммунальные службы Перми готовят к наступающим холодам современные реагенты «Бионорд» Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие дни в Перми ожидается похолодание, а также мокрый снег. Глава Перми Алексей Дёмкин поставил подрядчикам задачу не допустить образования гололеда и своевременно провести обработку на тротуарах и проезжей части. Управляющим организациям направлены телефонограммы с поручением при необходимости обеспечить подсыпку подходов к домам противогололедными смесями

На сегодняшний день во всех районах Перми закуплено более 25,5 тысяч тонн противогололедных смесей, в том числе современный реагент «Бионорд». Кроме того, проведено техническое обслуживание спецтехники, которая будет работать на улицах города. Работу подрядных организаций будут контролировать районные администрации и специалисты городской административно-технической инспекции. Согласно требованиям новых муниципальных контрактов, подрядчики должны оперативно выводить технику на уборку улично-дорожной сети для обеспечения безопасного передвижения транспорта и пешеходов.

Напомним, что в прошлом сезоне в городе уже использовали современный противогололедный материал. Жители отметили,что в районах использования стало значительно чище, а число аварий по причине ненадлежащего состояния проезжей части уменьшилось на 34%.

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