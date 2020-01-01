Продуктовую сеть «Пятёрочка» в Перми могут оштрафовать на полмиллиона рублей Компания нарушила Закон о рекламе Поделиться Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В Пермском УФАС признали рекламу алкоголя, распространённую ООО «Агроторг» (работает под брендом продуктовой сети «Пятёрочка»), нарушающей Закон о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Рекламный материал с изображением предлагаемого к продаже спиртосодержащего продукта размещался на наружных дверях при входе в один из магазинов «Пятёрочка» в Мотовилихинском районе Перми.

Специалисты антимонопольного ведомства усмотрели в этом нарушение закона — размещать рекламу алкоголя указанным способом запрещается.

ООО «Агроторг» признано виновным в нарушении п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона о рекламе. Компании грозит штраф до 500 тыс. руб.

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