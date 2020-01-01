Андрей Стрельцов «Парма» проиграла «Бенфике» в Кубке Европы ФИБА Самыми результативными в составе «Пармы» стали Марекс Мейерис и Николай Жмако Поделиться Поделиться Твитнуть

В Лиссабоне минувшей ночью БК «Парма» потерпел поражение в выездном матче против местной «Бенфики» в рамках Кубка Европы ФИБА со счётом 69:83.

Ещё до большого перерыва главный тренер пермского клуба Казис Максвитис за два технических фола был удалён с площадки.

Самыми результативными в составе «Пармы» стали Марекс Мейерис и Николай Жмако. Они набрали по 14 очков.

В активе «Пармы» в этом Еврокубке — одна победа и одно поражение. В следующей игре Кубка Европы пермский клуб 27 октября примет на своей площадке нидерландский «Ден Босх».





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