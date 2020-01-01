Олеся Максименко В Прикамье коронавирус выявлен в 30 территориях В Перми 321 новый заболевший Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые диагнозы COVID-19 подтверждены у жителей 30 муниципалитетов Пермского края.

Наибольшее количество заболевших выявлено в столице региона — 321 новый случай, в Пермском районе и Краснокамском округе — 42 и 41 заразившийся соответственно.

В Кишертском округе — 21 инфицированный, в Ординском — 19, в Чернушинском —17, в Чердынском — 16, в Березниках, Верещагинском и Очёрском округах — по 15, в Сивинском, Октябрьском и Соликамском округах — по 14.

Кроме того, семь случаев заболевания зафиксированы в Суксунском округе, шесть — в Нытвенском, пять — в Кудымкаре, по три — в Кунгуре, Осинском и Юсьвинском округах, по два — в ЗАТО Звёздный, Берёзовском, Гайнском, Косинском, Куединском и Частинском округах, по одному — в Большесосновском районе, Бардымском, Карагайском, Кудымкарском и Чусовском округах.

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