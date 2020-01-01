Мария Сыропятова При думе Перми может возобновить работу временная депутатская комиссия по транспорту Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

При Пермской городской думе нужно возобновить работу временной комиссии по транспортному обслуживанию. Такое мнение на комитете по городскому хозяйству высказал депутат Дмитрий Фёдоров.

«Вариться в собственном соку департаменту транспорта, наверное, не правильно. Опыт работы прежней комиссии показал, что есть полезные предложения и мысли», — поддержал предложение депутат Владимир Молоковских.

При этом, он отметил, что временная рабочая комиссия по общественному транспорту могла бы поднять тему увеличения пассажиропотока.

«Универсального рецепта нет, но есть комплекс мероприятий, который поможет преодолеть недостаток спроса. Что хотели бы видеть сами пользователи общественного транспорта? Во-первых, снижение загруженности салона, сокращение времени ожидания, появление беспересадочных связей, повышение удобства остановок, повышение доступности информации о работе транспорта и увеличение доступности тарифного меню», — прокомментировал результаты двух опросов жителей Перми, проведённых мэрией в 2019 и 2020 годах начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Владимир Молоковских обратил внимание на то, что по показателям сокращения времени ожидания в 2020 году, по мнению пермяков, ситуация стала хуже, чем в 2019 году. При этом, существенными являются для пассажиров показатели беспересадочных связей и информированность о работе общественного транспорта.

«Это всё связано с постоянно изменяющейся маршрутной сетью. Если здесь не найдём понимания и не остановимся в её улучшении, то у нас пассажиров не прибавится», — пояснил позицию Владимир Молоковских.

Он также обратил внимание на позитивный эффект от закупки новых автобусов, благодаря которой снизилась загруженность салонов.

На комитете по городскому хозяйству приняли решение обсудить вопрос о создании временной комиссии по транспортному обслуживанию и с депутатским корпусом, и с руководством администрации Перми, и с краевыми органами власти.

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