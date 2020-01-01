В компании ЛУКОЙЛ рассказали о перспективах сотрудничества с предприятиями Приволжского округа Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе Дня поставщика ПАО «ЛУКОЙЛ», проведённого в рамках межрегиональной выставки-форума «Нефть и газ, химия. ТЭК», ведущие предприятия Приволжского округа представили свои наработки для внедрения на нефтегазовом производстве.

Во встрече, организованной в удаленном формате, приняли участие более 50 предприятий. Руководитель дирекции по закупкам и управлению имуществом ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергей Зац рассказал представителям организаций о системе закупок в Компании и ключевых приоритетах при выборе поставщиков, а начальник управления тендерной деятельности Алексей Фомичев детально описал процедуры отбора подрядчиков.

Предприятия группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае сегодня выступают в качестве основной площадки для реализации пилотных проектов, тем самым обеспечивая крупный и средний бизнес заказами на поставки оборудования. Такой подход способствует развитию промышленного потенциала Прикамья.

По словам представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, в республике Башкортостан, Удмуртской республике и Свердловской области Олега Третьякова, от машиностроительной отрасли сегодня нефтяники ожидают новых решений в области замещения традиционных материалов композитными, увеличения ассортимента полимерных труб, использования стали Super Duplex для изготовления отдельных видов оборудования. Также он отметил, что повышенным спросом пользуются интеллектуальные станции управления, контроллеры, средства передачи информации, используемые в нефтегазовой отрасли для реализации цифровых технологий.

«Актуальным остаётся вопрос расширения рынка отечественного производства роторно-управляемых систем бурения, газотурбинных установок малой мощности, работающих на неочищенном попутном газе, установок тепло- и энергогенерации, работающих на высокоазотистом газе. Кроме того, мы заинтересованы в создании оборудования и поиске новых технических решений для сокращения выбросов CO²», — подчеркнул Олег Третьяков.

Межрегиональная выставка-форум «Нефть и газ, химия. ТЭК» проходит с 19 по 22 октября на площадке Пермской ярмарки. Это одно из крупнейших выставочных мероприятий в Приволжском и Уральском федеральных округах для презентации новых технологических и управленческих решений, анализа рынка и перспектив нефтегазовой, химической отраслей и топливно-энергетического комплекса.

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