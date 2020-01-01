Елена Синица Электроэнергию для архитектурной подсветки домов на Компросе будет оплачивать муниципальное предприятие Большинство собственников домов уже дали своё согласие на организацию подсветки Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В среду, 20 октября, состоялось заседание комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству. В частности, члены комитета обсудили работу по организации архитектурной подсветки города на домах, расположенных на Комсомольском проспекте.

По словам и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Сергея Красильникова, на данный момент 38 из 55 собственников многоквартирных домов дали своё согласие на организацию подсветки. Ещё с семью собственниками продолжается работа, а 10 — отказались подписывать договор.





Также с 19 из 24 собственниками административных зданий также заключены договоры. С ещё тремя продолжается диалог. Помимо этого, в отношении одного здания проводится работа по передаче части имущества из федеральной собственности в муниципальную. Также собственник отказался от заключения договора.





В ходе обсуждения, депутат гордумы Сергей Стенно уточнил, кто возьмёт за себя расходы за истраченную электроэнергию от архитектурной подсветки.





Сергей Красильников пояснил, что расходы на себя возьмёт муниципальное предприятие «Горсвет».





Сергей Стенно также поинтересовался, с чем связаны отказы жителей от заключения договоров.





«Большинство жителей на данный момент просто не понимают, как именно будет смотреться в конечном итоге подсветка. В конце года на нескольких домах планируется уже сделать архитектурную подсветку. Тогда собственники, которые отказываются, увидят, какая красота у нас будет», — пояснил Красильников.

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