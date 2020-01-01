Елена Синица На капремонт фасадов домов в Перми выделят 1,5 млрд руб. К 2023 году планируется отремонтировать фасады 27 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

За 2021-2023 годы в Перми планируется провести капитальный ремонтов фасадов 27 домов. Об этом на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству сообщил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Власов.

Ремонтные работы ведутся в рамках подготовки города к 300-летию. По словам Александра Власова, на эти цели будет выделено порядка 1,5 млрд руб. Финансирование предусмотрено как из муниципального, так и из краевого бюджетов.





При этом, сам перечень домов несколько изменится – часть домов из него исключат.





Как пояснил начальник департамента ЖКХ, это связано с изменением концепции по части домов, находящихся на Слудской горке, а также с увеличением стоимости работ из-за удорожания стройматериалов.





«Исключили дома, которые находятся не на центральных улицах. Они не исключаются из списка совсем, их ремонт будет выполнен по региональной программе в период с 2021 по 2024 годы», - отметил Александр Власов.

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