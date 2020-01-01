До конца следующего года все школы края получат высокоскоростной беспроводной интернет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

До конца 2022 года все школы Пермского края будут обеспечены беспроводным интернетом и оборудованы системами видеонаблюдения. Скорость передачи данных составит не менее 100 Мбит/с в школах в городах и не менее 50 Мбит/с — в малых населенных пунктах, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Wi Fi будет доступен во всех школьных помещениях — от классов до столовых. Оснащение школ проходит в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

— До конца 2021 года IТ-инфраструктурой на основе российского оборудования будет обеспечено 257 зданий образовательных организаций Прикамья (140 школ). В частности, будут установлены точки беспроводного доступа и коммутационное оборудование, IP-камеры, видеорегистраторы. Это оборудование необходимо для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, к интернету и важно для защиты детей во время образовательного процесса.

Отметим, что массированное оснащение школ интернетом началось в регионе в 2019 году.

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