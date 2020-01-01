Елена Синица На поддержку семей с детьми из бюджета края выделят более 70 млрд руб. Помощь будет оказана 353 тыс. семей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательном собрании Пермского края прошли публичные слушания по проекту закона краевого бюджета на 2022–2024 годы. На социальную помощь и поддержку 353 тыс. семей с детьми в этот период из регионального бюджета выделят 70,6 млрд руб. Об этом в рамках своего выступления сообщил зампредседателя краевого правительства Сергей Никифоров.

По его словам, в целом различными мерами поддержки сейчас пользуются 147 тыс. семей с детьми.





В бюджете края на ближайшую трёхлетку заложены 6 млрд руб. на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. В результате материальную помощь получат 78 тыс. детей. Кроме этого, в бюджете края предусмотрены 1,8 млрд руб. на жильё для молодых семей. Таким образом, улучшить свои жилищные условия смогут более 4 тыс. семей.





Будет оказана материальная помощь и школьникам из малоимущих семей. Так, в 2022–2024 годах на приобретение школьной формы выделят 370 млн руб., школьных товаров — 105,9 млн руб., на отдых и оздоровление — 1,8 млрд руб.





Что касается старшего поколения, то, по словам зампредседателя, на помощь им край выделит свыше 13 млрд руб. Меры поддержки охватят 744 тыс. жителей региона старше 55 лет.





Отдельное внимание уделяется жителям с особыми потребностями. Например, на реабилитационные услуги в бюджете региона предусмотрено 788,1 млн руб., на помощь детям до четырёх лет — 18,9 млн руб. Кроме этого, 47,1 млн руб. выделят на сопровождаемое проживание и 20,4 млн руб. — на социальное такси.

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