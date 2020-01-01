«Уралкалий» за девять месяцев получил 72,1 млрд руб прибыли по РСБУ против убытка годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» по итогам января–сентября 2021 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 72,136 миллиарда рублей против убытка в 17,022 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчётности компании.

Выручка «Уралкалия» в январе–сентябре выросла в 1,5 раза и составила 166,379 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла в 1,7 раза — до 128,627 миллиарда рублей​​​.

«Прибыль обусловлена в основном увеличением выручки от продажи продукции на 55,52 млрд рублей (за счёт роста цен и объёмов продаж калия, изменения курса валют) и положительными курсовыми разницами в сумме 7,33 млрд рублей по сравнению с отрицательными курсовыми разницами в сумме 51,77 млрд рублей за аналогичный период прошлого года в связи с изменениями курсов валют.

При этом прибыль от продажи продукции (работ, услуг) за отчётный период по сравнению с показателем за 9 месяцев 2020 года увеличилась на 51,18 млрд рублей», — поясняют в компании.

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