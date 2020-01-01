Дедовским способом не получится: в регионах докупают спецтехнику для борьбы со снегом Поделиться Поделиться Твитнуть

В разных городах России активно готовятся к предстоящей зиме. Помимо противогололедных материалов дорожно-эксплуатационные управления обновляют парк спецтехники. Опыт прошлых лет отчетливо показал: чтобы реагенты работали даже на сильном морозе, придется соблюдать технологию работы с ними.

Так, на Урале к зимнему сезону начали готовиться еще в августе. В Октябрьском дорожно-эксплуатационном управлении Екатеринбурга 15 октября провели приемку техники. В Екатеринбурге ожидают, что до наступления зимы город обновит парк спецтехники на 100 единиц, но пока еще она не вся поступила в город. Для борьбы с наледью и снегом в уральской столице закупили современный материал и мелкофракционный щебень.

В Новосибирске «Бионорд» с успехом применяют уже три года. До наступления зимы город получит 20 машин, с помощью которых будут приводить тротуары в порядок. Дополнительно приобрели восемь единиц техники, которые дозированно распределяют современный противогололедный материал. Это и удобно, и экономично.

В Чебоксарах перейти на круглосуточный зимний режим работы планируют 1 ноября. К новому сезону подготовили 96 единиц техники: самосвалы, погрузчики, роторы, бульдозеры и прочее. На тротуарах и дорогах будут использовать современный противогололедный материал (300 тонн), пескосоляную смесь (50 тысяч тонн) и щебень мелкой фракции.

В Хабаровске на уборку снега с дорог задействуют 130 спецмашин и сотни тонн противогололедных материалов: 10 тысяч тонн песка, 120 тонн соли и 160 тонн современного реагента

Пешеходов и водителей Курска обещают защищать от снега с помощью 115 единиц специальной техники. В городе — 990 улиц, и для безопасности горожан местные власти заготовили 20 тысяч кубометров пескосоляной смеси и 160 тонн реагента «Бионорд». Год назад современный противогололедный материал применили здесь впервые. Опыт оказался успешным, и закупку повторили.

Добавим, что «Бионорд» плавит снег даже при минус 25 градусах Цельсия, в отличии от технической соли,которая не выполняет свои функции уже при минус 12 градусах. Однако, чтобы добиться нужного эффекта, эксплуатирующим организациям нужно четко соблюдать технологию. К примеру, перед обработкой «Бионордом» рекомендовано собрать основную снежную массу. Гранулы противогололедного средства растопят ледяную корку, которая всегда остается после «сухой» уборки. Материал также можно и нужно использовать и перед надвигающимся снегопадом: он не даст образоваться наледи и снежной «каше», которая всегда становится настоящим кошмаром для водителей.

Правильное использование противогололедного реагента помогает делать город не только безопаснее зимой, но и экономит немалые средства. Подсчитано, что «Бионорда» нужно в 10 раз меньше, чем других противогололедных материалов. Он практически полностью растворяется, не вызывает пылевых бурь, быстрее, чем иные средства, выводится из почв и не забивает ливневую канализацию. А значит, дает экономию на весенней уборке и озеленении территорий.

Отметим, что «Бионорд» и подобные составы в России используются более 10 лет, а за рубежом более полувека. Ежегодно в США применяют до 20 млн тонн реагентов, в Канаде — 5 млн тонн, в Германии — 2,5 млн тонн, в Швеции — 100 тысяч тонн, а в Норвегии — 325 тысяч тонн.

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