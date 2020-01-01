Олеся Максименко В Перми с начала года демонтировано более 2 тыс. незаконных вывесок Большую часть сняли сами предприниматели Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-сентябре 2021 года в Перми было демонтировано свыше 2 тыс. вывесок, не отвечающих требованиям правил благоустройства, сообщает пресс-служба администрации города.

Большую часть — 1636 вывесок — демонтировали сами предприниматели, ещё 446 были сняты принудительно, силами МКУ «Содержание муниципального имущества».

Наиболее часто правила нарушают в Индустриальном, Ленинском и Кировском районах города: здесь выявлены 534, 425 и 356 подлежащих демонтажу вывесок соответственно.

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