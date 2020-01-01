Елена Синица УФФСП: от уплаты долгов уклоняется 1,4 тыс. жителей Прикамья Большинство из них — неплательщики алиментов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

По данным краевого управления Федеральной службы судебных приставов, сейчас разыскивается 1 411 жителей Пермского края, уклоняющихся не только от исполнения финансовых обязательств, наложенных на них судом, но и от сотрудников органа принудительного исполнения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

При этом, 861 из них — это неплательщики алиментов.

В ведомстве отмечают, что взыскатель имеет право подать в суд иск о признании должника по алиментам безвестно отсутствующим. В этом случае ребёнок будет получать пособие от государства.





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