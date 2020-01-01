В Перми появился сервис по доставке еды к поезду Заказ можно сделать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

На Свердловской железной дороге расширена география предоставления услуги «Доставка еды к поезду». Теперь она доступна для пассажиров поездов дальнего, отправляющихся или проходящих через станцию Пермь II. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Сервис уже действует в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.

Сделать заказ можно на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при покупке электронного билета либо к ранее приобретенному проездному документу.

При выборе соответствующей опции пассажиру будет представлен список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна эта услуга. После выбора станции появится список ресторанов и их меню. Доставку осуществляют курьеры предприятий общественного питания, из которых был оформлен заказ.

С начала 2021 года пассажиры поездов, следующих по Свердловской железной дороге, воспользовались сервисом по доставке еды более 700 раз. Наибольшей популярностью он пользуется в Тюмени: на нее приходится более половины заказов, на втором месте — Екатеринбург. Чаще всего пассажиры выбирают комплексные обеды и пиццу.

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