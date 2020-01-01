Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета опять остался без пресс-секретаря Ольга Богданова перешла на работу в Москву Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Богданова

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Руководитель пресс-службы Пермского театра оперы и балета Ольга Богданова сменила место работы: она трудоустроилась в Московской государственной академической филармонии.

Мы поздравляем нашу коллегу, бывшего редактора газеты «Пятница».

В настоящее время обязанности руководителя пресс-службы театра оперы и балета исполняет Наталия Атаманова, однако лишь до нового года. Театр рассчитывает найти нового нового руководителя пресс-службы и нового пресс-секретаря.

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