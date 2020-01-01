Компания «РТ Лайн» увеличивает парк газовых автобусов Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба компании

Осенью текущего года компания «РТ Лайн» увеличила парк газовых автобусов на 20 единиц за счет приобретения низкопольных автобусов LOTOS 105 С-02. Автобусы уже оклеены в пермскую ливрею и с 19 октября начнут курсировать на маршрутах №4 и №67, заменив транспорт на дизельном топливе, сообщают в пресс-службе компании.

По условиям муниципального контракта, компания обязана планомерно увеличивать долю автобусов на газовом топливе, которая должна достигнуть 50% к 2024 году.

«РТ Лайн», являясь надежным и ответственным перевозчиком, следует общему тренду по использованию экологичного транспорта в Перми и выполняет условия контракта с опережением. Так, на сегодняшний день в парке компании 78 газовых автобусов.

Напомним, компримированный природный газ (КПГ) является экологически чистым видом топлива, который гораздо безопаснее для окружающей среды благодаря низкой токсичности и меньшим выбросам в атмосферу в сравнении с дизельным топливом. Кроме того, автобусы на КПГ имеют низкий уровень шума, создаваемый двигателем.

Новые автобусы полностью соответствует условиям контракта, имеют низкий пол, площадку для инвалидов и пассажиров с колясками, а также оснащены стационарными валидаторами, системой кондиционирования, медиапанелями и автоинформаторами. Общая вместимость автобуса составляет 95 человек. Дополнительным удобством является наличие USB-разъемов в салоне автобуса, что позволит пассажирам заряжать мобильные устройства во время поездки.

Перед выходом на линию персонал «РТ Лайн» прошел инструктаж по эксплуатации транспорта, которые провели представители завода-изготовителя.

«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.

Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет подразделения более, чем в 60 городах РФ.

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