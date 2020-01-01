ПЦБК инициировал установку оборудования для мониторинга качества воздуха в Перми Стационарный пост появится в микрорайоне Голованово Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПЦБК

В пермском микрорайоне Голованово по инициативе группы предприятий «ПЦБК» будет установлен стационарный пост мониторинга качества атмосферного воздуха.

Вопрос о его необходимости обсуждался ещё весной 2021 года, во время визита на предприятие мэра Перми Алексея Дёмкина. Как отмечают в «ПЦБК», это будет первый негосударственный пост, расположенный на территории жилой застройки.

Объект появится у ДК «Бумажник»: именно здесь сосредоточены социально-значимые объекты микрорайона, проходит автодорога с максимальной интенсивностью движения, находятся очистные сооружения предприятия.

Площадка для установки оборудования уже готова. Стационарный пост будет оборудован измерительным и метеорологическим комплексами. На информационные табло планируется выводить информацию о содержании в воздухе различных веществ, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, температуре и влажности воздуха. Важно, что оборудование полностью автоматизировано, что исключает влияние человеческого фактора при отборе и анализе проб.

«ПЦБК» ведёт целенаправленную работу по улучшению экологии, реализуется долгосрочная программа природоохранных мероприятий. Одно из них — это установка поста мониторинга атмосферного воздуха. Показатели качества воздуха будут отображаться в онлайн-режиме, для этого предусмотрены информационные табло на ДК и школе №123», — объясняет генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков.

На данный момент два-три раза в неделю привлечённая аккредитованная лаборатория ООО «Эколаб» выполняет замеры воздуха на аммиак и сероводород у стадиона «Бумажник», школы №123 и на пересечении улиц Бумажников и Корсуньской. Ни в одном из проведённых более 140 замеров не обнаружено превышений предельно допустимых концентраций.

Отметим, экологическая составляющая — одно из приоритетных направлений в деятельности предприятия. На протяжении нескольких лет «ПЦБК» является участником нацпроекта «Экология» и вкладывает солидные инвестиции в природоохранные мероприятия, увеличивает объёмы переработки макулатуры (сегодня этот показатель составляет 300 тыс. тонн в год), занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и выпуском рыбы в водоёмы Пермского края.

Чтобы население могло получать достоверные данные о текущем положении дел, «ПЦБК» проводит для жителей Голованово экскурсии на очистные сооружения и в производственные цеха предприятия и готово к диалогу со всеми заинтересованными лицами.









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