Елена Синица МРСК Урала оштрафовали за несвоевременное подключение дома к электросетям Размер штрафа составляет 600 тыс.руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Антимонопольная служба возбудила в отношении ОАО «МРСК Урала административное дело. Монополист нарушил правила технологического присоединения к электрическим сетям. В связи с этим организация оштрафована на 600 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба пермского УФАС.

Поясняется, что в ведомство обратилось «Ларец-Инвест» с жалобой на ОАО «МРСК Урала». Заявитель является застройщиком 16-ти этажного жилого комплекса «Заповедный» (ул. Липатова, 22а) в Кировском районе Перми, который планируется к сдаче в четвёртом квартале 2021 года.

Согласно договору между застройщиком и сетевой компанией, последняя обязалась до 15 августа 2021 года построить новые электросетевые объекты и подключить строящийся многоквартирный дом к энергосетям.

Однако до настоящего времени задача не выполнена.

«К сожалению, ОАО «МРСК Урала» вновь допустило нарушение законодательства в сфере электроэнергетики и в данном случае довольно серьёзное, поскольку возник риск срыва сдачи многоквартирного дома в тот срок, в который должен уложиться застройщик, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, ожидающими свои квартиры, — говорит начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов. — Это абсолютно недопустимо, и в каждом подобном случае антимонопольное ведомство будет реагировать немедленно и жестко».

Сетевой компании выдано представление о необходимости устранить нарушения и присоединить жилой комплекс электросетям.

Завершить все работы ОАО «МРСК Урала» пообещало к декабрю 2021 года.

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