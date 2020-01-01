Елена Синица Начальник Пермской городской службы спасения отправлен в колонию из зала суда Прокуратура добилась ужесточения приговора руководителю поисково-спасательного отряда Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд изменил меру наказания начальнику поисково-спасательного отряда МКУ «Пермская городская служба спасения». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что в ночь с 3 на 4 октября 2019 года в ходе конфликта обвиняемый нанёс удар в голову стулом своему подчинённому. В результате последний полностью потерял зрение на правый глаз.

За это суд первой инстанции приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Прокуратура посчитала такой приговор несправедливым и внесла апелляционное представление.

В результате Пермский краевой суд заменил условную меру наказания на лишение свободы на тот же срок, который осуждённый будет отбывать в колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшего о компенсации морального вреда удовлетворены в полном объёме.





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