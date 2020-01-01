Председатель пермского ТСЖ похитила более 1,2 млн рублей Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отношении председателя правления ТСЖ «Писарева 25б» прокуратурой Орджоникидзевского района Перми утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Женщина обвиняется в в присвоении и растрате крупной суммы денег, полученной с использованием своего служебного положения.

В ходе надзорных мероприятий в августе 2021 года установлено, что обвиняемая похитила более 1,2 млн. рублей, находящихся на расчетном счете ТСЖ. Женщина сняла деньги, предназначенные для оплаты услуг за вывоз твердых коммунальных отходов, и распорядилась ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Перми, где будет рассмотрено по существу.

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